Стали відомі нові деталі про винищувач Су-27, який розбився на Вінниччині

Згідно з інформацією 831 бригади тактичної авіації з Миргорода, саме їй належав цей винищувач.

Винищувач Су-27, який розбився під час навчань у Вінницькій області, належав до 831-ї бригади тактичної авіації з Миргорода Полтавської області.

Про це повідомляє "Громадське". Виконуючий обов'язки керівника прес-центру командування повітряних сил України Дмитро Струтинський розповів, що бортовий номер літака, який розбився - 70.

Згідно з інформацією 831 бригади тактичної авіації з Миргорода, саме їй належав цей винищувач.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, близько 17.00 на Вінниччині під час виконання навчально-бойового польоту розбився винищувач Су-27.