Падіння винищувача Су-27: стало відомо ім'я загиблого українського пілота

Загиблим виявився військовий пілот І класу, полковник Іван Петренко. Він провів в авіації понад 25 років.

Під час катастрофи літака Су-27 в районі села Уланів загинув командир бригади в Озерному Житомирського району.

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Як повідомляє "Перший Житомирський портал", загиблим виявився військовий пілот І класу, полковник Іван Петренко. Він провів в авіації понад 25 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, близько 17.00 в районі села Уланів між населеними пунктами Бердичів і Хмільник в ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. В результаті катастрофи літака Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27УБ у районі села Уланів Вінницької області загинули два пілоти.