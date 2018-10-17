"На підлозі валялися тіла вбитих, хлопець з рушницею всіх розстрілював": очевидець розповів про теракт в Керчі

"Я прокинувся від гуркоту. Виглянув з кабінету, а там ходить хлопець з рушницею і розстрілює всіх", - розповів студент коледжу.

Студент коледжу у Керчі, де стався вибух, розповів,що хлопець почав розстрілювати всіх з рушниці.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". "Я, якщо чесно, вночі майже не спав, тому в кінці пари заснув, це мене і врятувало. Я прокинувся від гуркоту. Виглянув з кабінету, а там ходить хлопець з рушницею і розстрілює всіх. Тоді я закрився в надії, що він мене не почує. Через 10 хвилин приїхали поліцейські з автоматами. Що відбулося із стрільцем, я не знаю. Коли силовики стали евакуювати студентів і вчителів, я теж вийшов. В тому коридорі, де прогримів вибух, повибивало вікна. На підлозі валялися тіла вбитих. Всі стіни були обвугленими", - розповів студент Семен Гаврилов.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Заздалегідь було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт і стрілянину з автомата в коледжі Керчі.