У керченському коледжі вибухнула бомба - НАК Росії (відео)

Місце події обстежують вибухотехніки ФСБ.

У політехнічному коледжі в окупованій Керчі стався підрив вибухового пристрою, розглядається версія теракту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомляє інформаційний центр Національного антитерористичного комітету Росії.

«Сьогодні близько 12-ї години в місті Керч у будівлі політехнічного коледжу стався вибух. За попередніми даними, загинули 10 людей, близько 50 поранені», - сказав представник комітету.

«Оперативним штабом координується діяльність сил правопорядку і аварійно-рятувальних служб щодо встановлення причини вибуху і недопущення можливих повторних вибухів, організації комплексу адміністративних і режимних заходів», - додав він.

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Місце події обстежують вибухотехніки ФСБ РФ, здійснюються оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

У свою чергу, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розглядається версія теракту.

Він повідомив, що президент РФ Володимир Путін доручив слідчим органам провести розслідування, а також забезпечити транспортування постраждалих до центральних лікувальних закладів Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Заздалегідь було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб