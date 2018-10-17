РосЗМІ після теракту у Керчі поширювали фейк про "схожого на татарина" стрілка – Чубаров

Голова Меджлісу припустив, що у зв'язку з вибухом російська окупаційна влада може приступити до нових репресій проти кримськотатарського народу на півострові.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявляє, що органи влади Російської Федерації та її окупаційна влада у Криму відповідальні за смертельний вибух в політехнічному коледжі Керчі.

Про це йдеться в його заяві у зв'язку з сьогоднішньою трагедією, розміщеній у Facebook.

Чубаров зауважив, що російські засоби масової інформації з посиланнями на «правоохоронні» органи в окупованому Криму або на очевидців озвучили безліч версій трагедії, і зокрема, деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що, мовляв, «чоловікові, який підозрюється в причетності до вибуху в керченському технікумі, на вигляд 23 роки, він схожий на татарина», додавши при цьому, що «чоловік влаштував стрілянину, добиваючи поранених, а потім був застрелений охороною».

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У цьому зв'язку голова Меджлісу припустив, що опубліковане твердження про «татарський» слід трагедії моментально було передруковано сотнями інших російських ЗМІ, що «дозволяє говорити про готовність російських окупантів приступити до нових репресій і гонінь проти кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму».

«Лише через кілька годин після трагедії в Слідчому комітеті Росії, який повністю замкнув на собі розслідування вибуху в політехнічному коледжі окупованої Керчі, було оголошено ім'я молодої людини, який влаштував криваву бійню. Ним виявився студент 4 курсу зазначеного коледжу 18-річний Владислав Росляков», - написав Чубаров.

«Вина і відповідальність за наслідки цієї трагедії повністю і цілком покладаються на російську окупаційну владу та органи влади Російської Федерації - держави, яка анексувала Крим», - наголосив голова Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 осіб. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 осіб, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт», перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».