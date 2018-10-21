На Житомирщині зі стріляниною затримали "домушника" з Кавказу

29-річний затриманий підозрюється у причетності до крадіжок з осель житомирян.

На Житомирщині поліція з гонитвою та стріляниною затримала крадія-"домушника", уродженця кавказького регіону.

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Як сьогодні повідомила прес-служба обласної поліції, 20 жовтня патрульні із застосуванням зброї зупинили автомобіль «Nissan Maxima» на автодорозі Виступовичі-Могилів-Подільській, водій якого підозрюється у причетності до крадіжок з осель житомирян.

29-річний затриманий є уродженцем та громадянином держави кавказького регіону.

"За нашою інформацією, за кілька годин до затримання він вчинив дві крадіжки з квартир жителів обласного центру. Окрім того, його розшукували наші львівські колеги за вчинення грабежу, поєднаного з проникненням у приміщення", - розповів начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Коли патрульні подали підозрюваному, який рухався уже на виїзді з обласного центру, знак про вимогу зупинити його автомобіль, чоловік лише додав швидкість.

У ході переслідування, враховуючи, що підозрюваний своїми діями створював загрозу для інших учасників дорожнього руху, патрульні застосували службову зброю для примусової зупинки «Nissan Maxima». Було здійснено кілька пострілів, два з яких попереджувальні угору.

Поблизу с. Хажина Бердичівського району Житомирщини водій змушений був зупинитись через пошкоджене поліцейськими колесо і кинувся тікати пішки. Оперативники кримінальної поліції ГУНП затримали чоловіка, а на місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного управління НП та Житомирського відділу поліції. У ході огляду було вилучено викрадені з осель житомирян речі та інші свідчення протиправної діяльності.

Досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин.

За сукупністю учинених злочинів затриманому може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін до 8 років.

Напередодні в Одесі правоохоронці затримали на вулиці чоловіка, в сумці якого був пістолет і саморобні вибухові пристрої.