У столичному метро розпилили невідому речовину, є постраждалі (відео)

Люди спускались ескалатором на платформу станції метро "Площа Льва Толстого", аж раптом в них почало дерти у горлі

У київському метрополітені близько десятка людей постраждали від розпилення невідомої речовини.

Як йдеться в ТСН, люди спускались ескалатором на платформу станції метро "Площа Льва Толстого", аж раптом в них почало дерти у горлі, стало важко дихати і почався сильний кашель та запаморочення.

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За словами очевидців, здійнялась паніка, люди побігли проти руху ескалатора. Дехто перестрибував на інші сходи, що рухалися вгору. Жодного запаху не було.

За версією правоохоронців, компанія підлітків бавилась із газовим балончиком і розпилила його вміст. Наразі їх розшукують.

Метрополітен працює у штатному режимі. Тим, хто закашлявся і перелякався, нагорі першу допомогу надали медики. Усі поза загрозою.

«Кашель. Ти не можеш дихати і одразу миттєво потреба кашляти, відкашлювати, що в тебе у легенях. Паніка виникла. Зараз я відчуваю себе абсолютно нормально», - каже одна з постраждалих.