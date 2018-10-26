Били та морили голодом: стали відомі моторошні подробиці долі трьох десятків в'єтнамців на Київщині (відео)

Вибратися з полону нелегали змогли, коли побили охоронця, і пішли по селу шукати харчі.

Поліція затримала 38-річного жителя Сумщини, якого підозрюють у незаконному утриманні майже трьох десятків нелегалів на Київщині. Крім того, поліцейські встановили його спільника. Наразі проводяться заходи щодо його затримання.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

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За словами заступника начальника Депаратменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми Ігоря Малахова, громадяни В’єтнаму незаконно утримувалися у двоповерховому будинку в смт Глеваха, вони змогли самостійно втекти від рабовласника, вчинивши опір.

«В даній ситуації ми також вбачаємо ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України, тобто трудової експлуатації. На даний час інформація ретельно перевіряється з метою встановлення дійсності таких фактів» - зазначив Малахов.

Чоловік не тільки утримував іноземців проти їх волі, а й використовував їх як робочу, йдеться у сюжеті ТСН. Чоловік відібрав у азійців одяг та документи, а також бив і майже не годував нелегалів.

Відпустити були готові лиш за 15 тисяч доларів - про це розповіли самі мігранти. Вибратися вони змогли, коли побили охоронця, і пішли по селу шукати харчі.

Наразі 26 в'єтнамців перебувають у поліції, ще двоє у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 жовтня до поліції почали дзвонити мешканці смт Глеваха Київської області з повідомленями про те, що селищем ходять іноземці та просять їсти.