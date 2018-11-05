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У Харкові прив'язали до дерева злодія, якого постійно відпускала поліція – соцмережі

13:42, 05 листопада 2018
Інциденти
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У Харкові ймовірного злодія примотали до дерева скотчем / Facebook - Харьков 1654

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Знімок чоловіка був опублікований у Facebook, у спільноті «Харків 1654».

«Ось що буває, коли злодія постійно відпускають з райвідділу. Терпець уривається», – йдеться у публікації.

Думки користувачів соцмережі з приводу подібної практики розділилися. Одні назвали це «середньовіччям», але інші вказали на бездіяльність правоохоронної системи.

Деякі також вказали, що таке «покарання» ставить життя чоловіка під пряму загрозу – він може замерзнути або задихнутися.

Раніше у Чернігові до стовпа прямо на вулиці прив'язали чоловіка, прикріпивши йому на груди табличку з написом "Я ватнік".

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Теги: #Харьков