На території військового арсеналу в Ічні знайдено безпілотник

Безпілотний літальний апарат знаходився на землі біля одного зі сховищ.

На технічній території військового арсеналу в Ічні Чернігівської області, де в жовтні вибухали склади з боєприпасами, знайдено квадрокоптер "Фантом".

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

Відзначається, що безпілотний літальний апарат знаходився на землі біля одного зі сховищ. Після попереднього огляду безпілотника зовнішніх пошкоджень на ньому не виявлено, його передали співробітникам Служби безпеки України.

"Наголошуємо, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть знешкоджені засобами РЕБ або збиті без попереджень, причетні до таких інцидентів особи – затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством України", - заявили в Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тис. осіб, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Наразі триває операція з розмінування території у радіусі 10 км від військового арсеналу.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) КК України.

Для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі уряд виділив 100 млн грн.

24 жовтня було оголошено про повну ліквідацію пожежі на військових складах, відновлено рух автомобільного та залізничного транспорту, відкрито повітряний простір.