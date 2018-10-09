Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні: всі подробиці (фото, відео)

Вибухами на військових складах охоплено 10% території. Зараз вибухи тривають, територія задимлена, що ускладнює ліквідацію надзвичайної ситуації.

Вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи.

У зв'язку з вибухами в Ічні на 6-му арсеналі по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи.

Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції і Нацгвардії.

Вибухи в Ічні

Вибухами на військових складах охоплено 10% території. Вибухи сталися в чотирьох місцях. Зараз вибухи тривають, територія задимлена, що ускладнює ліквідацію надзвичайної ситуації.

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Фото і відео вибухів в Ічні

У соцмережах очевидці повідомляють, що люди навіть пішки покидають місто. За їх словами, вибухи чути далеко за межами населеного пункту. У будинках місцевих жителів тремтіли люстри і вилітали шибки у вікнах.

"У нас чутні вибухи, видно заграву, снаряди розлітаються в усі сторони. Чути було, що полетіли туди літаки. А так люди розбігаються в різні сторони", - повідомляють очевидці.

Евакуація через вибухи в Ічні

Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тис. осіб. З 3 та 5-кілометрової зони поразки всі жителі в даний час евакуйовані.

Закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Жертв, поранених, травмованих і загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил України і місцевого населення немає, матеріальний збиток - уточнюється.

Розслідування вибухів в Ічні

Військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на території військового арсеналу поблизу міста Ічня Чернігівської області.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".

Крім того, президент України Петро Порошенко скликав силовиків для доповіді у зв'язку з ситуацією, що склалася поблизу Ічні на Чернігівщині.

Причини вибухів в Ічні

Правоохоронці перевіряють кілька версій, зокрема, Служба безпеки України відпрацьовує версію про можливу диверсію.

На думку журналіста Юрія Бутусова, сильні вибухи на 6-му арсеналі боєприпасів в Ічні Чернігівської області – це результат диверсії РФ. Він підкреслив, що Ічня знаходиться ближче всього до РФ і «туди безпілотник також долетить, як долетів до Балаклії».