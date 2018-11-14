На столичній Оболоні в авто підірвався чоловік

Експерти припускають, що чоловік загинув внаслідок вибуху гранати Ф-1.

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого було виявлено в салоні іномарки на вулиці Богатирській на Оболоні.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, загиблого виявив перехожий, який і викликав правоохоронців.

«Правоохоронці виявили біля заливу автомобіль, в якому був мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. У салоні машини вони виявили важіль від гранати та металеві рештки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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Як зазначили у поліції, після проведення ретельного огляду автомобіля експерти припустили, що в салоні могла вибухнути граната Ф-1. «Правоохоронці встановили особу загиблого, це уродженець Сумщини, 1979 року народження. Чоловік жив у Києві, займався сантехнічними роботами і, зі слів рідних, вів замкнутий спосіб життя», - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою правовою кваліфікацією - самогубство. У ході розслідування будуть також перевірені інші можливі версії трагічної події.

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