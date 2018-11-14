У школі Харкова учень влаштував стрілянину - соцмережі

Поліцію не викликали, хочуть зам'яти цей інцидент в школі Харкова і спустити на гальмах.

У харківській школі №17 13 листопада учень стріляв в одну з матерів з травматичного пістолета.

Зброю дитина принесла із собою з дому. Хлопчик вистрілив у жінку приблизно за 10 метрів і влучив їй у шию, повідомляється в пабліку Харків 1654 в Facebook.

Читайте такожСтрілянина в кафе у Луцьку сталася між двома угрупуваннями - поліція

"Адміністрація викликала в школу батьків і після тривалої бесіди відпустила горе-стрільця разом зі знаряддям і батьками додому, а потерпіла залишила територію школи самостійно. Зі слів педагогів: в минулому році на цю дитину писали багато скарг і характеризують її як "неблагонадійну", а батьки при цьому "заряджені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що не викликали поліцію, хочуть зам'яти цей інцидент і спустити на гальмах.

"Інформація отримана від одного з педагогів, якого називати не буду, щоб уникнути можливих проблем з боку адміністрації школи", - додали в пабліку Харків 1654.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.