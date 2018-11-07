У Дніпрі п’яна невістка задушила свекруху та позбавилась тіла

Вбивство стало результатом сварки на ґрунті особистого конфлікту.

Індустріальний районний суд Дніпропетровська засудив до 7 років та 6 місяців ув’язнення 36-річну жінку, яка вбила свою свекруху.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, вбивство сталось у жовтні 2016 року у квартирі, де жінка проживала разом чоловіком, його матір’ю та трьома малолітніми дітьми.

«У вечірній час доби між обвинуваченою та її свекрухою на ґрунті особистих неприязних відносин виникла сварка, в ході якої невістка у стані алкогольного сп’яніння мотузкою задушила потерпілу. Переконавшись, що жінка померла, зловмисниця залишила її на підлозі кухні та пішла відпочивати. Розчленоване тіло жертви підсудна втопила наступного дня у двох водоймищах», - зазначається у повідомленні.

Тіло жертви знайшли лише у травні наступного року. Для розкриття злочину правоохоронцям довелось провести значний обсяг роботи - призначено ряд судово-медичних експертиз, що допомогли вийти на слід вбивці. В суді провину жінки було доведено у повному обсязі.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині поліція затримала громадянина Росії та його спільників за вбивства п'ятьох громадян України.