"Хто не без гріха?": у столиці активісти зупинили священика, який об'їжджав затор по пішохідній доріжці (відео)

Він ледь не збив людей на тротуарі, вийшов з авто та почав погрожувати.

У столиці стався конфлікт зі священиком, коли той намагався об'їхати затор пішохідною доріжкою.

Згодом з'ясувалося - рік тому панотець уже збивав пішохода, але слідчі його не знайшли, йдеться у сюжеті ТСН.

Відео зі скаженим автомобілем, який женеться тротуаром, зафільмували столичні активісти руху "Зупини лося". Вони проводили експеримент - змушували водіїв, які об'їжджають затор пішохідною доріжкою, розвертатися.

"Ми вже писали прощання, і бачимо, що він летить", - каже активіст Сергій Болотніков.

Хлопці намагалися зупинити авто, але воно на швидкості оминуло їх, і лише після удару ногою по ньому зупинилось.

"Він вийшов, я зірвався, почав агресивно на нього наїжджати, він почав лізти в бійку", - додає автор відео.

Порушником виявився священик Богдан Кунтий. Відео з панотцем та ще кількома порушниками виклали в мережу - там одразу зчинилася хвиля обурень. Киянин Олег переглянув кадри й отетерів.

"Я побачив історію, яка була зі мною рік тому з тією з машиною", - каже Олег.

Чоловік упізнав у порушникові свого кривдника. Розповідає: рік тому, коли ішов по пішохідному переході , його на повній швидкості збив автомобіль. Водій зупинився.

"Він вийшов, з матами накинувся на мене та наніс удар в обличчя. Це він був. Після цього я впав, розбив коліна та втратив свідомість", - пригадує киянин.

Чоловік показує світлину, яку встиг зробити до знепритомнення - машина та сама.

"Слідчий, який приймав в мне заяву, розповідав, як мені тяжко буде його знайти", - зазначає чоловік.

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Журналісти поїхали шукати панотця на Київщину, у село Велика Олександрівка. При в'їзді біля церкви побачили уже знайомий автомобіль. Зо півгодини до журналістів ніхто з-за воріт церкви не вийшов, а телефон священик не брав. До церкви під'їхали поліцейські, які кажуть – проїхали за викликом щодо знімальної групи біля храму.

Побачивши правоохоронців, панотець вийшов. Стверджує, що того дня активісти його спровокували, але визнає: повівся грубо.

"Навіщо кидатися під машину, копати її, я зупинився тільки для того, щоб спитати: що ти робиш? Ну хто не без гріха", - нарікає священик.

Каже - навмисне порушував, об'їжджав затор пішохідною доріжкою, бо поспішав.

Я не знаю ви покажете то чи не покажете, але є один аргумент. Проблема була в пігулках. В мене дитина важкохвора. Мені треба було терміново ті пігулки взяти", - стверджує панотець.

Та додає - відтоді, як відео з'явилось у Мережі, йому почали погрожувати. Підтверджує це смс-повідомленнями. Про торішній наїзд на пішохода та побиття його не пам'ятає.

Цього разу активісти до поліції не звертались, а от Олег, якого піп збив на переході торік, знову готується піти до слідчих.