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У Києві некерований тролейбус вилетів з дороги і ледве не впав з обриву (відео)

13:21, 23 листопада 2018
Інциденти
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На щастя, обійшлося без постраждалих / скріншот

У столиці тролейбус вилетів з дороги, перетнув тротуар, на якому дивом не виявилося пішоходів і врізався в дерево. Саме воно і зупинило машину від падіння.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

При цьому відразу за деревом була глибока яма. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини аварії ще встановлюються. За попередньою версією, у тролейбуса могли відмовити гальма.

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Теги: #тролейбус