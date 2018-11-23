У Києві некерований тролейбус вилетів з дороги і ледве не впав з обриву (відео)

За попередньою версією, у тролейбуса могли відмовити гальма.

У столиці тролейбус вилетів з дороги, перетнув тротуар, на якому дивом не виявилося пішоходів і врізався в дерево. Саме воно і зупинило машину від падіння.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

При цьому відразу за деревом була глибока яма. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини аварії ще встановлюються. За попередньою версією, у тролейбуса могли відмовити гальма.