Переслідували 10 кораблів: у ВМС розповіли деталі нападу РФ на українські судна

За словами адмірала Воронченка, український рейдовий буксир після тарану російським кораблем втратив хід.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що три українських судна, які зрештою захопила Росія в Чорному морі, переслідували 10 кораблів Чорноморського флоту та ФСБ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адмірал повідомив під час прес-підходу керівництва МЗС та ВМС Збройних сил України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України сьогодні у Києві.

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«Коли ми виходили у відкрите море – ми не провокували безпосередньо ФСБ та Чорноморський флот РФ, тому що, уявіть – два бронекатери та один рейдовий буксир, який після таранів втратив хід і їх переслідували, згідно з доповіддю командирів катерів, 10 різного класу кораблів (2 кораблі Чорноморського флоту РФ, 2 катери Чорноморського флоту РФ і решта – це кораблі ФСБ РФ)», - наголосив Воронченко.