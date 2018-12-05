В Одесі із залізничного вокзалу евакуювали понад півтисячі людей

Людей евакуювали через підозрілу сумку.

В Одесі через повідомлення про підозрілу сумку в касовому залі із залізничного вокзалу евакуювали понад 500 людей.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 7.34 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що на вокзалі «Одеса-Головна» в касовому залі виявлено підозрілу сумку без нагляду.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Зазначається, що понад 500 осіб - працівники та відвідувачі вокзалу - були евакуйовані.

Приблизно через годину в ході обстеження встановлено, що в сумці знаходяться особисті речі. Небезпечних речовин і предметів не виявлено.

Зараз роботу залізничного вокзалу відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада у Дніпрі "замінували" три вокзали та метро.