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В Одесі із залізничного вокзалу евакуювали понад півтисячі людей

10:42, 05 грудня 2018
Інциденти
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Із залізничного вокзалу Одеси евакуювали людей через підозрілу сумку / фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 7.34 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що на вокзалі «Одеса-Головна» в касовому залі виявлено підозрілу сумку без нагляду.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Зазначається, що понад 500 осіб - працівники та відвідувачі вокзалу - були евакуйовані.

Приблизно через годину в ході обстеження встановлено, що в сумці знаходяться особисті речі. Небезпечних речовин і предметів не виявлено.

Зараз роботу залізничного вокзалу відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада у Дніпрі "замінували" три вокзали та метро.

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Теги: #Одеса#вокзал