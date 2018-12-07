У Києві судитимуть колишнього і чинного правоохоронців, які побили студента під час Майдану
До суду направлено обвинувальний висновок щодо екс-заступника начальника сектору карного розшуку одного з райуправлінь столичної міліції і оперуповноваженого цього підрозділу, який зараз працює в управлінні карного розшуку поліції Києва, у справі за фактом побиття студента під час Майдану.
Читайте такожУ Києві побили суддю, який веде справу про вбивства людей на Майдані
Як сьогодні повідомила прес-служба ГПУ, обвинувальний акт був спрямований до суду 6 грудня.
За даними слідства, у січні 2014 року на Подолі в Києві обвинувачені з перевищенням влади безпідставно затримали студента Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, що супроводжувалося застосуванням насильства та заподіянням потерпілому тілесних ушкоджень.
У ГПУ вказують, що після затримання та побиття цього потерпілого разом з іншими затриманими студентами було доставлено до одного з райуправлінь міліції, де на підставі сфальсифікованих матеріалів кримінального провадження (складених оперативними працівниками фіктивних рапортів та наданих ними ж неправдивих показань) студентів незаконно було затримано, притягнено до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях і за клопотанням слідчих та прокурорів, слідчими суддями щодо них застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашніх арештів.
"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 КК України, як перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, службове підроблення, надання завідомо неправдивих показань та незаконне перешкоджання організації проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій", - повідомили в ГПУ.
В іншій частині досудове розслідування триває. Вирішується питання та збираються докази щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів, зокрема, з числа керівників оперативних та слідчих підрозділів, співробітників прокуратури та суддів.