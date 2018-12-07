У Києві судитимуть колишнього і чинного правоохоронців, які побили студента під час Майдану

Вирішується питання і збираються докази для притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів, зокрема, з числа керівників оперативних і слідчих підрозділів, працівників прокуратури та суддів.

До суду направлено обвинувальний висновок щодо екс-заступника начальника сектору карного розшуку одного з райуправлінь столичної міліції і оперуповноваженого цього підрозділу, який зараз працює в управлінні карного розшуку поліції Києва, у справі за фактом побиття студента під час Майдану.

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Як сьогодні повідомила прес-служба ГПУ, обвинувальний акт був спрямований до суду 6 грудня.