У Дніпрі підлітки жбурнули з 24-го поверху на голови людей мікрохвильовку (відео)

Поліція встановлює особи хуліганів, що ледве не вбили перехожих.

В середмісті Дніпра група підлітків викинула з висоти 24-го поверху микрохвильовку.

Лише дивом ніхто не загинув, бо в той момент біля новобудови гуляла жінка з дитиною та проходив чоловік, йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік згодом і знайшов у соцмережах відео, яке відзняли самі ж зухвалі молодики та виклали в мережу задля вихваляння.

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"У мене у візочку була донька, якій рік, поряд ішов син. Я почула свист, гуркіт – у мене був шоковий стан. Я схопила дитину, візочок – і ми швидко звідти пішли", - розповіла свідок інциденту Яна Караул.

Чоловік уже написав заяву до поліції та провів власне розслідування. Він з’ясував, що троє юнаків та три дівчини винайняли квартиру в новобудові на добу, а перед виселенням вирішили жбурнути мікрохвильовку з висоти. Поліція встановлює особи хуліганів, що ледве не вбили перехожих.

"Після цієї події вони вихвалялися перед охоронцем цього будинку та скинули це відео. Вони поводилися достатньо впевнено – впевнені у своїй безкарності", - розповів свідок Микита Загрійчук.

Нагадаємо, у Києві 7 жовтня близько 15 підлітків у віці від 10 до 16 років і діти молодшого віку розгромили магазин на вулиці Грушевського.