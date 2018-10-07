У центрі Києва натовп підлітків пограбував магазин

Діти були у віці від 10 до 16 років та навіть молодше.

У Києві, 7 жовтня, близько 15 підлітків у віці від 10 до 16 років і діти молодшого віку розгромили магазин на вулиці Грушевського.

Те, що трапилося, описала у Facebook журналіст Ангеліна Бакалінська. Вона бачила, як чоловік 70 прибігли з боку метро Арсенальна і пограбували натовпом магазин навпроти входу в Маріїнку.

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Діти "вилітали з магазину з пляшками, жуйками", а на частині товару були магніти проти крадіжки. Деякі товари вони розкидали по вулиці.

На місце надзвичайної події приїхала машина охоронної фірми, а патрульної поліції не було. Тим часом діти втекли в бік метро "Арсенальна".