На Одещині в пасажирському автобусі знайшли вибухівку

У Києві водія автобуса попросили передати в Ізмаїл коробку, в якій пізніше виявили ємність, ймовірно, з порохом і невідомою рідиною, а також прикріплені до неї дроти.

Сьогодні в місті Ізмаїлі Одеської області в пасажирському автобусі виявили саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Нацполіції в області, сьогодні вранці до правоохоронців надійшла інформація про те, що водій рейсового пасажирського автобуса «Ізмаїл-Київ» виявив підозрілий предмет у коробці, яку йому дали в Києві у неділю і попросили передати одержувачу в Ізмаїлі.

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За даними поліції, за «передачею» ніхто не прийшов. Водій телефонував за контактним номером, однак потенційний одержувач на дзвінки не відповідав. Тому сьогодні водій заглянув у коробку і виявив підозрілий «набір», про що відразу повідомив ДСНС.

Зазначається, що у цей час автобус був припаркований на стоянці при в'їзді в Ізмаїл.

Правоохоронці, що прибулі на місце, побачили в картонній коробці ємність, ймовірно, з порохом і «якоюсь рідиною», а також прикріплені до неї дроти.

На місце події прибула оперативно-слідча група, рятувальники, були викликані вибухотехніки з Одеси.

«За попередніми даними, це пристрій запалювального характеру», - сказав співрозмовник агентства.

У відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області від коментарів з цього приводу відмовилися.