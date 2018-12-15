У Мелітополі «ВАЗ» влетів в електроопору, двоє людей загинули (фото)

Ще двоє постраждалих пасажирів авто перебувають у лікарні.

У Мелітополі (Запорізька область) водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою. В результаті аварії водій та пасажир авто загинули, ще двоє пасажирів госпіталізовані.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції Запорізької області, повідомлення про ДТП надійшло правоохоронцям 15 грудня, близько другої години ночі.

На місці пригоди працювали слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ДСНС та лікарі швидкої.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «ВАЗ-21104» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на електроопору вуличного освітлення. Від зіткнення автомобіль перекинувся та пошкодив паркан приватного домоволодіння.

Внаслідок аварії водій автомобіля, мешканець Мелітополя 1994 року народження, загинув на місці. Трьох пасажирів, транспортного засобу було доставлено до лікарні. Чоловік 1994 року народження від отриманих травм помер в лікарні. Наразі в лікарні залишаються дівчина 1998 року народження та чоловік 1994 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Розпочато досудове розслідування.

Напередодні повідомлялось, що на Одещині внаслідок ДТП загинули дві людини, ще четверо постраждали.