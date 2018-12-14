На Одещині внаслідок ДТП загинули дві людини, ще четверо постраждали (фото)

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля "Форд" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ", в якому знаходилися п'ять чоловіків.

На автодорозі Одеса-Рені в Біляївському районі сталася автомобільна аварія за участю автомобілів "Форд" і "ВАЗ".

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Про це повідомляє поліція Одеської області в Facebook. Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля "Форд" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ", в якому знаходилися п'ять чоловіків.

"В результаті зіткнення водій автомобіля "Форд" загинув на місці, а також один з пасажирів "ВАЗ". Решта учасників ДТП з травмами різного ступеня доставлені в лікарню", - повідомили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил дорожнього руху) КК України.