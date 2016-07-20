СБУ проводить у Києві спецоперацію проти наркоторгівлі
У Дарницькому районі столиці співробітники СБУ проводять спецоперацію із затримання осіб, причетних до торгівлі наркотиками.
Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
Читайте такожКиянам на завтра обіцяють дощову погоду, температура до +18°
«Триває операція по затриманню людей, які причетні до торгівлі наркотиками. Наразі спецоперація в активній фазі», - заявила вона.
Водночас речник СБУ спростувала розповсюджену у ЗМІ інформацію про те, що операція спецслужби у Дарницькому районі супроводжувалось пострілами.
«Стрілянини не було», - сказала вона.
Раніше у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua з'явилося повідомлення про те, що у напрямку Ленінградської площі зі стріляниною їдуть два авто: Тойота Ленд Круізер АА0602 БМВ Х5". Введено оперативний план "Перехоплення".
Водночас, за словами Гітлянської, стрілянини під час спецоперації не було.