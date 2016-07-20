СБУ проводить у Києві спецоперацію проти наркоторгівлі

Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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«Триває операція по затриманню людей, які причетні до торгівлі наркотиками. Наразі спецоперація в активній фазі», - заявила вона.

Водночас речник СБУ спростувала розповсюджену у ЗМІ інформацію про те, що операція спецслужби у Дарницькому районі супроводжувалось пострілами.

«Стрілянини не було», - сказала вона.

Раніше у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua з'явилося повідомлення про те, що у напрямку Ленінградської площі зі стріляниною їдуть два авто: Тойота Ленд Круізер АА0602 БМВ Х5". Введено оперативний план "Перехоплення".

Водночас, за словами Гітлянської, стрілянини під час спецоперації не було.