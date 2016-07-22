У Запоріжжі помер поліцейський після ДТП з п'яним водієм

Як повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Запорізькій області, увечері 21 липня в реанімації обласної лікарні від важких травм, отриманих у результаті ДТП, помер 24-річний капрал поліцейської роти ДПС Іван Сингаївський.

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«Аварія сталася пізно ввечері 18 липня під Мелітополем. Водій автомобіля Daewoo Sens, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і врізався в поліцейський автомобіль «ВАЗ 21099». В результаті зіткнення поліцейський роти дорожньо–патрульної служби Іван Сингаївський дістав важкі травми. Кілька днів за його життя боролися медики, проте врятувати поліцейського не вдалося», - зазначили в прес-службі.

За фактом події ведеться розслідування.

Колектив ГУ Національної поліції України в Запорізькій області висловив співчуття рідним і близьким свого колеги, який постраждав під час виконання службових обов'язків.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня у Запорізькій області автомобіль Daewoo Sens, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся зі службовим автомобілем «ВАЗ-21099» під керуванням поліцейського роти ДПС.

У результаті ДТП до Якимівської центральної лікарні було доставлено водіїв обох автомобілів. Поліцейський перебував у тяжкому стані. Було встановлено, що водій автомобіля Daewoo Sens - житель Мелітополя, 1988 р. н. - перебував у стані алкогольного сп'яніння.