У Харкові шукають підозрюваного у вбивстві двох осіб та травмуванні третьої

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, інформація про подію, яка сталася на вулиці Франтішека Крала, надійшла до Індустріального відділу поліції сьогодні о 8:15.

За даними поліції, на подвір’ї приватного будинку працівники поліції виявили тіла загиблих 58-річного чоловіка та 45-річної жінки з численними колото-різаними ранами. Постраждалу 62-річну жінку в тяжкому стані доставлено до лікарні.

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Правоохоронців та швидку медичну допомогу викликав син померлого, який вранці завітав до рідних у гості.

Встановлено, що травми постраждалим наніс 28-річний знайомий сім'ї. Наразі місцезнаходження зловмисника встановлюється. Речові докази вилучені.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Слідчі дії тривають.