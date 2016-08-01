Житель Дніпра застрелив з вікна чоловіка, що підійшов до його гаражу

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Дніпропетровській області, 31 липня близько опівночі житель вулиці Антоновича (Свердлова) з вікна своєї квартири, розташованої на 1 поверсі, біля власного гаража помітив двох хлопців. Власник схопив рушницю і почав стріляти по незнайомцях.

Один з них одразу ж впав зі смертельним пораненням, а іншому вдалося втекти. Він вибіг на проспект Поля (Кірова) і жестами зупинив патрульний поліцейський автомобіль. Чоловік розповів патрульним про стрілянину та загиблого товариша.

Відзначається, що жертва отримала два вогнепальних поранення - в голову і ногу.

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Разом з підкріпленням для затримання зловмисника на місце події виїхала слідчо-оперативна група та бійці спецпідрозділу «Сокіл». При обстеженні місця події були знайдені гільзи від мисливської зброї. Відпрацювавши район, було встановлено, що в одній з квартир живе власник зареєстрованої мисливської зброї, з якої були здійснені постріли.

На вимогу співробітників поліції відкрити двері ніхто не відповідав. З санкцією на обшук і з допомогою спецназівців поліцейські відкрили квартиру та затримали підозрюваного. Під час обшуку у нього було вилучено мисливську рушницю і патрони, аналогічні знайденим поблизу вбитого громадянина. Окрім цього, у квартирі було виявлено ще 7 одиниць різноманітної вогнепальної зброї та гранат.

Від будь-яких пояснень чоловік відмовився, проте поліція має достатньо показань свідків і речових доказів. Підозрюваному загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.