На Тернопільщині чоловік до смерті забив сп'янілу співмешканку, намагаючись привести до тями

Як повідомляє секторі комунікації Головного управління поліції в Тернопільській області, злочин було скоєно у селі Вербівка Борщівського району.

Про смерть сусідки правоохоронців повідомила місцева мешканка. У нанесені тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, запідозрили співмешканця померлої.

Як встановило слідство, 15 серпня чоловік і жінка святкували день народження у знайомих. Жінка випила багато спиртного і додому ледве йшла, а біля домівки впала та не могла підвестися.

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Чоловік затягнув її до помешкання та спробував привести до тями. Однак жінка не могла ні говорити, ні рухатися. Це розізлило чоловіка і він декілька разів вдарив співмешканку рукою, а тоді став бити ногами та вдарив об стіну. Зупинився, коли закривавлена жертва вже не дихала. Намагаючись приховати сліди злочину, вбивця вилив на жертву відро води, витер рушником та поклав на ліжко.

Після цього побіг до сусідки і повідомив, що виявив жінку мертвою.

Підозрюваного затримано. Він у скоєному зізнався.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 ККУ – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.