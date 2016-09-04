Заарештовано водія фури, що збила велосипедистів під Києвом

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе.

"Сьогодні ввечері (3 вересня) закінчився суд у справі про ДТП в Броварському районі. За рішенням суду, водієві фури, який увечері 1 вересня збив групу велосипедистів, було обрано запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення грошової застави. Також суд виніс підозру у скоєнні ДТП", - написав він.

Вирок у справі буде винесено після закінчення слідчих дій і висновку судмедекспертизи.

За словами Парцхаладзе, постраждалі в результаті ДТП продовжують перебувати під постійним наглядом лікарів.

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"Двох дітей та їх тренера вчора перевезли до реанімації центральної обласної лікарні, їх стан помірний, стабільний", - повідомив заступник голови ОДА.

Нагадаємо, 1 вересня група велосипедистів Броварського вищого училища фізичної культури була збита фурою.

В результаті 12-річний хлопчик від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. 34-річний спортивний тренер і 7 дітей з різними ступенями тілесних ушкоджень були доставлені в лікарню.

За кермом вантажівки перебував 22-річний іноземець.