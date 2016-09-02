Подробиці ДТП з групою велосипедистів: 12-річна дитина загинула, водій фури затриманий
Вчора, 1 вересня, о 18.30 на трасі Київ-Чернігів водій вантажівки «DAF», зареєстрований в іншій країні, скоїв наїзд на групу дітей та їхнього тренера, які рухались на велосипедах у попутному напрямку.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Київській області.
"Внаслідок ДТП 12-річний хлопчик від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. 34-річний спортивний тренер та семеро дітей з різними ступенями тілесних ушкоджень доправлені до лікарні. Четверо госпіталізовані до реанімаційного відділення", - йдеться в повідомленні.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції. З’ясовуються всі обставини трагедії та наявність алкоголю у крові водія.
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"Встановлено, що за кермом вантажівки перебував 22-річний громадянин іншої держави, який затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Про даний факт правоохоронці одразу повідомили консула держави, де зареєстрований водій", - зазначили в поліції.
Як повідомляв УНІАН, група велосипедистів Броварського вищого училища фізичної культури була збита фурою. Один спортсмен загинув, троє знаходяться у реанімації.