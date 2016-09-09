У Криму жорстоко побили чоловіка через українську символіку: прокуратура почала розслідування (фото, відео)

Як повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, сьогодні у засобах масової інформації з’явились повідомлення та світлини щодо побиття невідомими особами у центрі міста Севастополь громадянина України через використання ним української символіки.

У зв’язку з цим прокуратура АР Крим розпочала досудове розслідування двох кримінальних проваджень за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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У прокуратурі нагадали, що санкція ч. 2 ст. 161 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років, санкція ч. 1 ст. 296 передбачає обмеження волі до 5 років.

"Відповідно до ч. 2 ст. 12 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" матеріали вищевказаних кримінальних проваджень надіслано до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності", - зазначили у прокуратурі АР Крим.