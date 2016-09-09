В окупованому Криму жорстоко побили чоловіка через українську символіку (фото, відео)

На відео також видно, що коли на місце події приїхали поліцейські, чоловік, що побив українця, потиснув руку поліцейським, передає 24 канал.

Користувачі соцмереж пишуть, що це був російський поліцейський в цивільному.

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Ініціатором побиття стала вагітна дружина "поліцейського в цивільному". Вона побачила українську символіку на велосипеді і зчинила галас.

Навіть після прибуття поліції чоловікові не поспішали надавати допомогу, хоча й припустили, що в нього струс мозку.