В окупованому Криму жорстоко побили чоловіка через українську символіку (фото, відео)
10:03, 09 вересня 2016Інциденти
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В окупованому Севастополі просто серед білого дня жорстоко побили чоловіка через українську символіку на велосипеді. На чоловіка напав перехожий, який представився поліцейським.
В окупованому Севастополі серед білого дня жорстоко побили українця / Скріншот
На відео також видно, що коли на місце події приїхали поліцейські, чоловік, що побив українця, потиснув руку поліцейським, передає 24 канал.
Користувачі соцмереж пишуть, що це був російський поліцейський в цивільному.
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Ініціатором побиття стала вагітна дружина "поліцейського в цивільному". Вона побачила українську символіку на велосипеді і зчинила галас.
Навіть після прибуття поліції чоловікові не поспішали надавати допомогу, хоча й припустили, що в нього струс мозку.
Крым. Избиение мужчины за UA символику.Избивавший здоровается с ментами.Остальные счастливы https://t.co/SSKNiGGkO2pic.twitter.com/bFLBDSumMM— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 8, 2016
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