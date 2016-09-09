В окупованому Криму жорстоко побили чоловіка через українську символіку (фото, відео)

10:03, 09 вересня 2016
Інциденти
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В окупованому Севастополі просто серед білого дня жорстоко побили чоловіка через українську символіку на велосипеді. На чоловіка напав перехожий, який представився поліцейським.

Крым, избиение / Скриншот

На відео також видно, що коли на місце події приїхали поліцейські, чоловік, що побив українця, потиснув руку поліцейським, передає 24 канал.

Користувачі соцмереж пишуть, що це був російський поліцейський в цивільному.

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Ініціатором побиття стала вагітна дружина "поліцейського в цивільному". Вона побачила українську символіку на велосипеді і зчинила галас.

Навіть після прибуття поліції чоловікові не поспішали надавати допомогу, хоча й припустили, що в нього струс мозку.

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