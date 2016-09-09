Міноборони спростовує повідомлення ЗМІ про загибель двох десантників під Миколаєвом

Цю інформацію вже прокоментували у прес-службі Міноборони.

"Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

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