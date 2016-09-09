Міноборони спростовує повідомлення ЗМІ про загибель двох десантників під Миколаєвом
17:04, 09 вересня 2016Інциденти
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Сьогодні з’явилось повідомлення про нібито загибель двох військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ під час виконання стрибків з парашутом під Миколаєвом.
Інформація щодо нібито загибелі двох десантників не відповідає дійсності, заявили в МО / Преступности.НЕТ
Цю інформацію вже прокоментували у прес-службі Міноборони.
"Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНа Алясці в результаті зіткнення двох літаків загинули 5 осібРаніше місцевий сайт Преступности.НЕТ з посиланням нібито на слова очевидців повідомляв, що у Миколаєві під час відпрацювання стрибків з парашутом загинули двоє офіцерів 79-ої окремої аеромобільної бригади, у яких під час десантування не розкрилися парашути.
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