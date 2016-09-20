Під Києвом вбито директора Caparol в Україні (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у ГУ НП в Київській області, вбивство сталося сьогодні близько опівдні.

Як зауважили в поліції, потерпілий у полі біля одного з дачних кооперативів вигулював собаку, там на нього напали та вбили із застосуванням вогнепальної зброї невідомі.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення обставин подій та розшуку злочинців.

Як повідомили джерела УНІАН у Нацполіціі, убитий в Васильківському районі, - Павло Зможний 1974 року народження. Таке ж ім'я і в директора підприємства.

Раніше депутат Васильківської міськради Микола Неділько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вбито директора компанії Caparol в Україні.

Ресурс "Щит і меч України" також стверджує, що вбито директора фірми Caparol, й публікує відео з місця події. Також зазначається, що його застрелили з автомата "Калашникова".