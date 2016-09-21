В Києві іноземець пограбував жінку, вдаривши молотком по голові, його затримали перехожі (фото)

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, повідомлення про напад на жінку на Дарницькому бульварі надійшли до чергової частини близько 22:25.

Громадяни стали свідками того, що злодій побив потерпілу і побіг, інші - бачили через вікно квартири бійку і те, як нападника затримали перехожі.

Працівники полку поліції особливого призначення прибули на виклик за кілька хвилин і відразу застосували до нападника кайданки. Розбійника тримали перехожі, які миттєво відреагували на крики травмованої жінки про допомогу, кинулися слідом за злодієм і не дозволили йому втекти.

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48-річна місцева мешканка розповіла поліції, що молодик несподівано напав на неї на вулиці, вдарив молотком по голові і забрав сумку, в якій були гроші, ключі від квартири, банківські картки та мобільний телефон.

Слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції зафіксувала правопорушення, опитала свідків та очевидців, вилучила речові докази.

Швидка медична допомога доставила потерпілу із відкритою черепно-мозковою травмою до медичного закладу.

Встановлено, що нападник – 26-річний громадянин іншої держави, який три роки тому прибув в Україну. Чоловік раніше судимий: у 2016 році Оболонським районним судом до одного року позбавлення волі та звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком один рік.

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Нині він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими направлено клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Іноземцю оголошено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.