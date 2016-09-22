У Києві на Печерську будівельний кран упав на житловий будинок (фото)

Кран підвозив цеглу на будівництво, що розташоване навпроти потрощеного будинку, передає ТСН.

Під час падіння кран пробив дах та мансарду приватного будинку.

Старенька власниця перебувала у оселі, коли сталася подія. Жінка не отримала травм, але через шоковий стан їй знадобились лікарі – медики надали допомогу на місці. Інших постраждалих немає.

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Кран також обірвав лінії електропостачання, знеструмивши всю вулицю. Фахівці "Київенерго" вже працюють на місці та відновлюють мережу. Полагодити обіцяють до вечора.

Причини події з'ясує комісія, попередньо припускають, що падіння могла спричинити помилка водія крану.