На Волині місцеві жителі намагалися відбити контрабандистів у прикордонників

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Волинської області, Ратнівським відділом Ковельської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про опір працівникам правоохоронного органу та умисне заподіяння їм побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень двома жителями Ратнівщини.

За даними відомства, увечері 21 вересня військовослужбовець відділу прикордонної служби «Доманове» Луцького прикордонного загону помітив поблизу села Сільця-Млинівські Ратнівського району громадянина, який при собі мав пакунок із невідомим вмістом та ніс його у бік державного кордону. На законні вимоги зупинитись та надати документи, що засвідчують особу, чоловік не реагував та намагався втекти, однак був зупинений працівниками Державної прикордонної служби, які підійшли на підмогу колезі. «Встиг викликати підмогу і зловмисник. Щоб визволити його, чотирма автомобілями приїхало близько двох десятків місцевих жителів, які почали шарпати шістьох прикордонників за формений одяг та бити їх. Відбивши товариша, нападники втекли», - йдеться у повідомленні.

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22 вересня двох жителів Ратнівського району було затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання - того, хто спричинив інцидент, та одного з тих, хто приїхав йому на підмогу. 23 вересня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцького прикордонного загону Держприкордонслужби України, в рамках кримінального провадження Ратнівським районним судом цим особам 23 вересня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Волинській області прикордонники Луцького загону застосували зброю, щоб перешкодити блокуванню своїх нарядів місцевими жителями, які намагалися звільнити затриманих контрабандистів. За інформацією ДПСУ, прикордонники затримали двох порушників, які біля села Сільця-Млинівські намагалися перенести пакунки через кордон до Білорусі. “Невдовзі до місця затримання правопорушників прибули 20 місцевих жителів на транспортних засобах. Вони блокували прикордонні наряди, нецензурно висловлювались та погрожували охоронцям кордону розправою. Ігноруючи усні вимоги прикордонників, невідомі почали відтісняти затриманих від правоохоронців, продовжували вести себе агресивно по відношенню до складу прикордонних нарядів та розпочали фізичний опір. У зв’язку з цим прикордонники змушені були здійснити попереджувальні постріли вгору, після чого група місцевих жителів, сівши в автомобілі, втекла з місця події в напрямку населеного пункту”, - йдеться у повідомленні.

За фактом нападу на прикордонний наряд внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).