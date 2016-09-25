Екс-футболіст київського "Динамо" загинув у ДТП в Москві (фото, відео)

Про це повідомляє Р-Спорт.

ЗМІ повідомляють, що його Audi A6 врізалася у відбійник. Інших потерпілих у ДТП не було.

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Наразі інші подробиці події невідомі.

Кузьмічов прийшов у "Динамо" в 2000 році, забив в 11 іграх 2 м'ячі. Грав також за ЦСКА (2001-2005 роки), "Торпедо", "Кубань".