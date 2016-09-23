У Львові автомобіль патрульної поліції збив жінку на пішохідному переході (відео)

Про це повідомляє 032.ua.

Командир першого батальйону патрульної поліції Львова Світлана Гірник розповіла, що на момент ДТП на пішохідному переході не працювали світлофори.

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"Дотримуючись правил дорожнього руху, патрульний автомобіль, який рухався з другорядної дороги, перетинаючи основну, намагався переконатися в безпеці переїзду перехрестя і, дивлячись наліво, не побачив жінку, яка вийшла перед службовим автомобілем. Автомобіль зіткнувся з нею, але оскільки жінка, яка йшла перед службовим автомобілем, встала і сказала: "Хлопці, я вам вибачаю, не маю претензій до вас і дуже поспішаю" і пішла, патрульні не встигли навіть дізнатися її імені та місця проживання", - повідомила Гірник.

Також вона зазначає, що за фактом ДТП вже розпочато службове розслідування.