Жертвами отруйного алкоголю на Харківщині стали вже 23 людини

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужба 27 вересня станом на 15:00.

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"За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області станом на 15:00 27.09.2016 року серед мешканців Харківської області зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними напоями (ймовірно сурогат). Із загального числа потерпілих 23 людини померли", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Донецькій області в м. Лиман зареєстровано 9 випадків отруєння сурогатами алкоголю, з них 5 завершилися летально.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах області, де продавався неякісний алкоголь. Слідство триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

24 вересня у Вовчанську Харківської області суд заарештував господиню магазинів, де продавався сурогатний алкоголь, визначивши їй розмір застави 275 тис. грн. 25 вересня у Харківській області суд взяв під цілодобовий домашній арешт двох власників магазинів, де продавався сурогатний алкоголь. Прокуратура оскаржила ці рішення. Також у місті Лиман Донецької області п'ятеро людей загинули від отруєння сурогатним алкоголем, це один чоловік - зараз перебуває у реанімації.