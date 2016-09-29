У Харкові вандали залили фарбою пам'ятник жертвам торішнього теракту під час мирного маршу (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до чергової частини Немишлянського відділення поліції сьогодні, 29 вересня, близько 10:15.

Слідчо-оперативна група та експерти провели огляд місця події. З’ясовано, що правопорушники облили червоною фарбою стелу, яка була встановлена на честь загиблих під час вибуху на мирному марші 22 лютого 2015 року.

Наразі дана подія внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Поліцією вживаються усі необхідні заходи для встановлення зловмисників.

Читайте такожУ Києві вандали облили пам'ятник Володимиру Великому червоною фарбою (фото)

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2016 року в Харкові відкрили пам'ятний знак загиблим внаслідок теракту біля Палацу спорту.

Пам'ятний знак - це гранітний камінь висотою близько 1,5 метра, на якому прикріплена табличка з написом "На цьому місці 22 лютого 2014 року харків'яни зірвали з'їзд сепаратистів, відстоюючи єдність України. 22 лютого 2015 року під час мирної ходи на річницю цих подій від вибуху міни, закладеної проросійськими терористами, загинули патріоти України, харків'яни Данило Дідік (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки). Слава Героям!".

Довідка УНІАН. 22 лютого 2015 року в Харкові під час мітингу, присвяченого пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО, біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Внаслідок теракту загинуло 4 людей та 9 дістали поранення. За підозрою у скоєнні злочину були затримані троє чоловіків. Справу слухає Фрунзенський райсуд Харкова.