У Харкові відкрили пам'ятний знак загиблим внаслідок теракту біля Палацу спорту (фоторепортаж)

У Харкові відкрили пам'ятний знак загиблим внаслідок теракту біля Палацу спорту, що був скоєний у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття пам'ятного знаку відбулася сьогодні, 22 лютого, на проспекті Маршала Жукова поблизу місця, де рівно рік тому стався теракт.

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Церемонія відкриття пам'ятного знаку розпочалася з виконання національного гімну України, молебня за чотирма загиблими внаслідок підриву протипіхотної міни під час ходи проукраїнських активістів. У заході взяли участь близько 200 осіб. Люди тримали національні прапори, символіку кількох громадських організацій, плакат із написом "Честь и достоинство взорвать нельзя", а також скандували "Герої не вмирають, вмирають вороги".

На відкритті меморіального знаку виступили представники Харківської ОДА, активісти Євромайдану, рідні та знайомі загиблих, правоохоронці, які були поранені внаслідок теракту.

Пам'ятний знак становить собою гранітний камінь висотою близько 1,5 метра, на якому прикріплена табличка з написом "На цьому місці 22 лютого 2014 року харків'яни зірвали з'їзд сепаратистів, відстоюючи єдність України. 22.02 2015 року під час мирної ходи на річницю цих подій від вибуху міни, закладеної проросійськими терористами, загинули патріоти України, харків'яни Данило Дідік (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки). Слава Героям!".

За словами одного з координаторів харківського Євромайдану Володимира Чистиліна, пам'ятний знак встановлений як згадка про дві події: зрив харків'янами 22 лютого 2014 року "сепаратистського з'їзду", що проходив у Палаці спорту й де планував виступити Віктор Янукович, а також на роковини теракту 22 лютого 2015 року, що був скоєний під час ходи проукраїнських активістів.

Чистилін зазначив, що на місці відкритого пам'ятного знаку буде встановлений пам'ятник євромайданцівцям. У майбутньому серед молодих архітекторів буде оголошено конкурс на проект монумента.

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За відомостями відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, охорону громадського порядку під час заходу здійснювали близько 800 працівників поліції, курсантів Національного університету внутрішніх справ України, бійців Національної гвардії України. Усю прилеглу територію обстежили кінологи та вибухотехніки.

Захід пройшов без провокацій.