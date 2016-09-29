В Умані хасид із США торгував наркотиками

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Уманського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області, до працівників зведеного загону поліцейських 28 вересня надійшла оперативна інформація, що громадянин США, який прибув в місто для святкування Рош-а-Шана, продає наркотики.

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На одній з вулиць Умані в районі паломництва у чоловіка правоохоронці виявили 10 пакунків з фольги з марихуаною.

Громадянина США залучили до відповідальності за ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз вирішується питання щодо екстрадиції затриманого громадянина з території України.

Як повідомляв УНІАН, на святкування іудейського нового року Рош-а-Шана в місто Умань Черкаської області в цьому році приїдуть понад 30 тис. паломників з 20 країн світу. З них найбільше, до 80% - громадяни Ізраїлю та США.

Довідка УНІАН. Щорічно в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському цвинтарі, похований Раббі Нахман з Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловского) хасидизму. Могила цадика - одна з найбільш шанованих святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть 2-4 жовтня.