"Почали трястися двері та стіни": учениця розповіла подробиці обвалу школи у Василькові

"Почали трястися двері і стіни. Вчителька вибігла подивитися, що там. Нам сказали швидко евакуюватися. Ми подивилися нагору, там вже не було півстіни, половини третього поверху. Ми дуже злякалися. Почали виводити дітей. Спочатку перші класи вивели. Потім через вікна третього поверху діставали дітей", - передає слова учениці 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, у Василькові Київської області у середній школі №6 обрушилися перекриття декількох поверхів.

Причиною аварії міг бути фундамент або розміщена поруч каналізація після тривалих дощів.