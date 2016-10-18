Під Києвом затримали банду викрадачів і звільнили заручників (фото)

20:20, 18 жовтня 2016
Інциденти
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У Сквирському районі Київської області співробітники департаменту карного розшуку Національної поліції спільно з колегами з ГУ поліції Київщини та СБУ затримали групу зловмисників, які підозрюються у викраденнях людей із метою вимагання коштів, розбійних нападах та незаконному заволодінні автотранспортом.

НПУ

Як повідомили в департаменті комунікації Національної поліції України, у скоєнні низки злочинів підозрюються четверо чоловіків віком 18–36 років.

«Сьогодні, 18 жовтня, о 4.30 на спецлінію 102 поліції Київщини від жительки села Малополовецьке Фастівського району надійшло повідомлення про те, що до її будинку увірвалися невідомі особи, побили її чоловіка і вимагали велику суму грошей. Після того, як подружжя відмовилося віддати гроші, нападники викрали господаря та на його автомобілі «Газель» зникли в невідомому напрямку. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. У цей час до правоохоронців звернулася ще одна місцева мешканка з проханням про допомогу – невідомі викрали її чоловіка», – йдеться в повідомленні.

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Під час проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося затримати групу чоловіків, які підозрюються в скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України – ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (розбій), ст. 189 (вимагання), ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Наразі проводиться документування злочинів та розслідування кримінальних проваджень.

НПУ
НПУ

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