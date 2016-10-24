Могеріні спростувала інформацію про перебування чиновників ЄС у літаку, що розбився на Мальті
11:51, 24 жовтня 2016Інциденти
584 0
Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні спростувала інформацію про перебування чиновників Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС (Frontex) на борту літака, що розбився на Мальті.
Могеріні заявила, що чиновники ЄС не мають відношення до літака / twitter.com/eddydeg
Про це вона повідомила у Twitter.
"Чиновники ЄС не мають відношення до літака, який зазнав авіакатастрофи на Мальті. Політ не був пов'язаний з будь-якою діяльністю ЄС", - заявила Могеріні.
No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU activities— Federica Mogherini (@FedericaMog) 24 октября 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, раніше іноземні ЗМІ інформували, що на Мальті розбився літак з чиновниками європейського агентства Frontex на борту.
Читайте такожАварія вертольота Мі-8 в Росії: ЗМІ назвали можливі причини (фото, відео)
Зокрема, зазначалося, що загинуло щонайменше 5 осіб. Літак повинен був летіти в напрямку лівійського міста Місурата.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter