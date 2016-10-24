Могеріні спростувала інформацію про перебування чиновників ЄС у літаку, що розбився на Мальті

11:51, 24 жовтня 2016
Інциденти
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Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні спростувала інформацію про перебування чиновників Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС (Frontex) на борту літака, що розбився на Мальті.

Могеріні заявила, що чиновники ЄС не мають відношення до літака

Про це вона повідомила у Twitter.

"Чиновники ЄС не мають відношення до літака, який зазнав авіакатастрофи на Мальті. Політ не був пов'язаний з будь-якою діяльністю ЄС", - заявила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, раніше іноземні ЗМІ інформували, що на Мальті розбився літак з чиновниками європейського агентства Frontex на борту.

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Зокрема, зазначалося, що загинуло щонайменше 5 осіб. Літак повинен був летіти в напрямку лівійського міста Місурата.

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