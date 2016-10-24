Могеріні спростувала інформацію про перебування чиновників ЄС у літаку, що розбився на Мальті

Про це вона повідомила у Twitter.

"Чиновники ЄС не мають відношення до літака, який зазнав авіакатастрофи на Мальті. Політ не був пов'язаний з будь-якою діяльністю ЄС", - заявила Могеріні.

No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU activities — Federica Mogherini (@FedericaMog) 24 октября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, раніше іноземні ЗМІ інформували, що на Мальті розбився літак з чиновниками європейського агентства Frontex на борту.

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Зокрема, зазначалося, що загинуло щонайменше 5 осіб. Літак повинен був летіти в напрямку лівійського міста Місурата.