Могеріні спростувала інформацію про перебування чиновників ЄС у літаку, що розбився на Мальті

Про це вона повідомила у Twitter.

"Чиновники ЄС не мають відношення до літака, який зазнав авіакатастрофи на Мальті. Політ не був пов'язаний з будь-якою діяльністю ЄС", - заявила Могеріні.

No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU activities