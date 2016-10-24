На Мальті розбився легкомоторний літак з чиновниками прикордонної служби ЄС (фото, відео)

24 жовтня в аеропорту на Мальті розбився легкомоторний літак.

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