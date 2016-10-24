На Мальті розбився легкомоторний літак з чиновниками прикордонної служби ЄС (фото, відео)
10:40, 24 жовтня 2016Світ
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24 жовтня в аеропорту на Мальті розбився легкомоторний літак.
Щонайменше 5 людей загинули / twitter.com/eddydeg
На його борту, за попередніми даними, перебували чиновники прикордонної служби ЄС, передає Sky News.
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Унаслідок аварії загинули щонайменше п'ятеро людей.
Свідок розповів Times, що літак раптово накренився на правий бік, незабаром після зльоту "пішов прямо до землі".
Судно здійснювало рейс до міста Місурата (Лівія).
Наразі вильоти та прильоти літаків в аеропорту Мальти призупинено.
Captured this moments after #Luqa plane crash;all shocked pre take off.sharing this via data @pinkdixie22@rebeccagyeo@BBCBreaking#Maltapic.twitter.com/PxpErWH8yX— Ed_De Gaetano (@eddydeg) October 24, 2016
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