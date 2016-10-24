На Мальті розбився легкомоторний літак з чиновниками прикордонної служби ЄС (фото, відео)

10:40, 24 жовтня 2016
Світ
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24 жовтня в аеропорту на Мальті розбився легкомоторний літак.

Щонайменше 5 людей загинули / twitter.com/eddydeg

На його борту, за попередніми даними, перебували чиновники прикордонної служби ЄС, передає Sky News.

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Унаслідок аварії загинули щонайменше п'ятеро людей.

Свідок розповів Times, що літак раптово накренився на правий бік, незабаром після зльоту "пішов прямо до землі".

Судно здійснювало рейс до міста Місурата (Лівія).

Наразі вильоти та прильоти літаків в аеропорту Мальти призупинено.

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