Літак кандидата у віце-президенти США від Трампа з’їхав зі смуги у Нью-Йорку
Літак кандидата у віце-президенти США від республіканської партії Майка Пенса з'їхав зі злітно-посадкової смуги при посадці в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку.
Про це повідомляє NBC News.
Пенс внаслідок інциденту не постраждав. На місце пригоди прибули співробітники екстрених служб і попросили представників передвиборчого штабу та журналістів вийти з салону літака.
Про інші подробиці інциденту не повідомляється.
Тим часом, у США президентська гонка поступово підходить до завершення.
Читайте такожТрамп випереджає Клінтон у Флориді – опитування Bloomberg
Як повідомляв УНІАН, згідно з останнім опитуванням, кандидат у президенти США від демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 12%.
Зокрема, Клінтон підтримали 50% виборців, а Трампа - 38%. За весь час проведення опитувань це стало найвищим для Хілларі Клінтон і найнижчим для Дональда Трампа.