Літак кандидата у віце-президенти США від Трампа з’їхав зі смуги у Нью-Йорку

Про це повідомляє NBC News.

Пенс внаслідок інциденту не постраждав. На місце пригоди прибули співробітники екстрених служб і попросили представників передвиборчого штабу та журналістів вийти з салону літака.

Про інші подробиці інциденту не повідомляється.

Тим часом, у США президентська гонка поступово підходить до завершення.

Читайте такожТрамп випереджає Клінтон у Флориді – опитування Bloomberg

Як повідомляв УНІАН, згідно з останнім опитуванням, кандидат у президенти США від демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 12%.

Зокрема, Клінтон підтримали 50% виборців, а Трампа - 38%. За весь час проведення опитувань це стало найвищим для Хілларі Клінтон і найнижчим для Дональда Трампа.