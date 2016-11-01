До суду направили справу миколаївських мажорів, які влаштували дебош у присутності безпомічних патрульних

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

"Особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296 і ч. 2 ст. 342 КК України (хуліганство, опір працівникові правоохоронного органу) і обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю", - зазначили правоохоронці.

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Згідно з повідомленням відомства, також прийняті заходи стосовно поліцейських, які не відреагували належним чином на поведінку хуліганів.

Крім того, за результатами службового розслідування щодо бездіяльності патрульних під час події трьох співробітників звільнили з поліції, одного – звільнили з посади, а чотирьом співробітникам винесли дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били і ображали людей, а прибулі на місце події співробітники поліції не змогли прийняти необхідних заходів. Сімов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Хулігани ображали співробітників поліції. Слободяника закували в наручники і відвезли у відділення поліції, а Сімову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes.

Подію зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Сімов намагався змусити його видалити відео, раніше Слободяник напав на нього. Відео викликало резонанс в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками. У поліції Миколаївської області заявили, що почали перевірку за фактом бездіяльності поліції.